Разоблачение Шайтанова способно подорвать шпионскую сеть РФ в Европе - Bild

19 апреля, 2020, 19:25

Задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, способно подорвать российскую шпионскую сеть в Европе

Об этом со ссылкой на Bild сообщает НВ .

Издание утверждает, что арест Шайтанова мог состояться не в Киеве, а в Германии. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого связывают с делом Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении V российской разведки, которому поручено ликвидировать на Западе лиц, считающихся в РФ террористами.

Есть данные, что именно это подразделение организовало убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. При этом прямых свидетельств причастности Егорова или Шайтанова к убийству нет, расследование продолжается.

Издание предполагает, что сеть российской разведки, очевидно, имеет связи не только с Германией, но также с Украиной, Францией и Хорватией - странами, в которых живет много русских эмигрантов.

Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами. По данным Bild, западные спецслужбы помогали украинцам наблюдать за генерал-майором. До последнего момента не было понятно, где задержат Шайтанова - в Германии или Украине.

Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 года за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.

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