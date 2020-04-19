"Не лелеем апокалиптических настроений. Это вредно для здоровья!" - глава УГКЦ Святослав

19 апреля, 2020, 10:51

Не следует бояться, что заканчивается какой-то период в истории человечества. Если все время думать о "конце света", это очень вредно для вашего здоровья, а Господь Бог всегда является союзником здоровья человека

Такое мнение высказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав в эфире радио Мария , отвечая на вопрос о том, скоро ли наступит апокалипсис, передает Еспресо.TV .

Предстоятель отметил, что христианская вера, которая несет в себе огонек надежды, является необходимым элементом в борьбе против коронавирусной пандемии.

"Ваше настроение и оптимизм является необходимым элементом, чтобы побороть болезнь. Когда вы опускаете руки, то становитесь союзником врага. Когда к больному приходит врач, то в игру вступают три действующих лица: врач, больной и болезнь. Успех лечения зависит от того, на чью сторону станет больной. В христианском понимании болезни в игру вступает четвертый человек - Господь Бог, который есть всегда союзником здоровья человека. Господь является союзником врача, который ищет решения и тогда верующий больной становится на сторону того, кто воюет против болезни. Не отчаивайтесь, потому что вы тогда становитесь а сторону болезни ", - пояснил он.

Святослав посоветовал людям, которые находятся на карантине, прочитать книгу известного итальянского классика Алессандро Мансона I promessi sposi, что переводится как "Обрученные". В книге рассказывается о чуме в Милане в начале XVII в. Он убежден, что эта книга поможет нам понять, как действовать сегодня.

"Каждый раз вот такие пандемии, которые прокатывались Европой, были маркерами завершения какого-то исторического и культурного периода и началом нового. Нам важно понимать, что мы не выйдем из этой ситуации один на один", - отметил предстоятель УГКЦ.

По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020 года, в Украине выявлено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный , 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

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