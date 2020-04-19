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Espreso.tvОбществоПасхальное богослужение в столичном Патриаршем соборе УГКЦ. ВИДЕО

Пасхальное богослужение в столичном Патриаршем соборе УГКЦ. ВИДЕО

В воскресенье, 19 апреля 2020 года, с 07:30 до 11:00 на нашем канале происходит трансляция Пасхальной божественной литургии из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви, что на Левом берегу в Киеве

Службу ведет предстоятель церкви Святослав.

Как и сообщалось до этого, в связи с эпидемией коронавируса внутри храма находятся только священнослужители.

Все желающие могут присоединиться к литургии онлайн.

Вчерашнюю вечернюю из киевского Михайловского Златоверхого собора с участием предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания можно посмотреть здесь .

 

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