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Espreso.tvСпорт"Динамо" погонит Хачериди из-за скандала в чемпионате Беларуси, - СМИ

"Динамо" погонит Хачериди из-за скандала в чемпионате Беларуси, - СМИ


фото: betnews365.com
"Динамо" из Бреста решило расторгнуть контракт с украинским футболистом Евгением Хачереди, который был удален в матче чемпионата Беларуси и пытался побить арбитра

Об этом сообщает Betnews365 .

На 85-й минуте матча с "Витебском" Хачериди ударил соперника пяткой, когда атака уже была завершена. За это нарушение был назначен пенальти, а защитник получил красную карточку. "Витебск" реализовал одиннадцатиметровый и победил 1: 0.

После матча Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить судью матча Сергея Чистова.

Из-за этого инцидента клуб из Бреста решил разорвать контракт с украинцем и оштрафовать его.

В общем Евгений Хачереди сыграл за "Динамо" лишь три матча.

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