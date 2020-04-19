Папа Римский поздравил православных с Пасхой
Об этом сообщает DW .
19 апреля Папа Римский Франциск выступил с полуденной молитвой в одной из римских церквей и поздравил с Пасхой всех православных христиан.
"Поздравляю братьев и сестер из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху. Вместе мы провозглашаем: "Христос воскрес! Воистину!" Особенно в нынешней трудный момент испытания мы чувствуем надежду, которую дает Воскресение Христово", - сказал Папа Римский.
Понтифик также поздравил тех католиков, которые отмечают Пасху вместе с православными. Также Папа Римский вспомнил о пандемии коронавируса и предостерег от заражения "вирусом равнодушия и эгоизма", который не признает границ и не различает национальностей.
- Напомним, 12 апреля Папа Римский Франциск в пасхальном послании пожелал прекращения страданий на востоке Украины.
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