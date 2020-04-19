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Espreso.tvМирПапа Римский поздравил православных с Пасхой

Папа Римский поздравил православных с Пасхой


фото: REUTERS
Папа Римский поздравил православных и католиков, празднующих Пасху 19 апреля, с праздником Воскресения Христова

Об этом сообщает DW .

19 апреля Папа Римский Франциск выступил с полуденной молитвой в одной из римских церквей и поздравил с Пасхой всех православных христиан.

"Поздравляю братьев и сестер из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху. Вместе мы провозглашаем: "Христос воскрес! Воистину!" Особенно в нынешней трудный момент испытания мы чувствуем надежду, которую дает Воскресение Христово", - сказал Папа Римский.

Понтифик также поздравил тех католиков, которые отмечают Пасху вместе с православными. Также Папа Римский вспомнил о пандемии коронавируса и предостерег от заражения "вирусом равнодушия и эгоизма", который не признает границ и не различает национальностей.

  • Напомним, 12 апреля Папа Римский Франциск в пасхальном послании пожелал прекращения страданий на востоке Украины.

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