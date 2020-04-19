На Закарпатье на Пасху произошло два землетрясения
19 апреля, 2020, 21:03
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В Закарпатской области 19 апреля сейсмологами было зафиксировано два землетрясения
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Источники землетрясений находились в районе Ужгорода, на глубине 5 км. Толчки почувствовали некоторые люди.
Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе зафиксировали - в 10:25. Он был слабее - 1,5 балла.
- Напомним, 31 января в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии на стыке Южных и Восточных Карпат произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла, толчки от которого ощущались в Одессе .
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