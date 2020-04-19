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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье на Пасху произошло два землетрясения

На Закарпатье на Пасху произошло два землетрясения


фото: Укрінформ
В Закарпатской области 19 апреля сейсмологами было зафиксировано два землетрясения

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Источники землетрясений находились в районе Ужгорода, на глубине 5 км. Толчки почувствовали некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе зафиксировали - в 10:25. Он был слабее - 1,5 балла.

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