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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Пасху оккупанты обстреляли украинских военных из миномета

На Пасху оккупанты обстреляли украинских военных из миномета


фото: Укрінформ
19 апреля российские оккупанты один раз нарушили режим тишины и обстреляли украинских военных в Донецкой области из миномета

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток 19 апреля российско-оккупационные войска, несмотря на праздник, один раз нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песков на Донецком направлении. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На дерзкую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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