Если не будет эффективного сопротивления, Зе-команда превратит Украину в африканскую колонию, - политолог Тарас Возняк

19 апреля, 2020, 09:54

В условиях пассивности общества нынешняя власть способна превратить украинское государство в аналог африканской колонии вроде Бурунди или Конго

Такое мнение украинский политолог, главный редактор журнала "И" Тарас Возняк выразил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 18 апреля 2020 вышла на Еспресо.TV .

"План состоит в преобразовании нас на бельгийское Конго, которое можно эксплуатировать, в котором колониальная администрация зарабатывает огромные средства. И так или иначе эти аборигены как-то существуют. Год назад (на президентских выборах - ред.) наш народ решил сам себя обмануть, обманул. Сейчас то же самое происходит уже в ситуации крайней, на самом деле. У ситуации, в которой другой народ уже просто бил бы во все колокола ", - отметил политолог.

Причиной тому, по мнению Возняка, является отсутствие эффективного сопротивления.

"Украинский народ совершенно не противится этому эксплуатированию. Эти аборигены в Конго, конголезцы, бельгийцам не противились на самом деле. Там им руки отрубали, ноги отрубали, языки вырезали, а сопротивления как такового, эффективного не было. Также сопротивления я не вижу со стороны украинства теперь . По большому счету вот эти все галантерейные попискивания не эффективны. Страна дальше катится в пропасть. Просто надо открыть глаза и посмотреть на это в перспективе того, что нас ожидает ", - подчеркнул эксперт.