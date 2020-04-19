Элтон Джон, Rolling Stones и другие: звезды мировой музыки собрали $ 128 млн на борьбу с пандемией
Об этом сообщает segodnya.ua.
Благотворительный концерт под названием One World: Together At Home ( "Один мир Вместе дома") состоялся 18 апреля. Он длился 8 часов, а все его участники выступали у себя из дома онлайн в социальных сетях и YouTube.
Звезды собирали пожертвования в фонд солидарности, который был создан в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения для финансирования борьбы с коронавирусом. Прошлой ночью музыкантам удалось собрать $ 128 млн.
"Всем врачам, которые находятся на передовой борьбы, - мы с вами. Спасибо, что вы там ради нас", - заявили музыканты.
- Напомним, 18 апреля более 100 музыкантов приняли участие в онлайн-концерте "Один мир: дома вместе" в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.
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