Элтон Джон, Rolling Stones и другие: звезды мировой музыки собрали $ 128 млн на борьбу с пандемией

19 апреля, 2020, 22:47

Элтон Джон, Rolling Stones, Леди Гага, Пол Маккартни и другие звезды мировой музыки устроили онлайн-концерт и собрали $ 128 млн на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает segodnya.ua.

Благотворительный концерт под названием One World: Together At Home ( "Один мир Вместе дома") состоялся 18 апреля. Он длился 8 часов, а все его участники выступали у себя из дома онлайн в социальных сетях и YouTube.

Звезды собирали пожертвования в фонд солидарности, который был создан в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения для финансирования борьбы с коронавирусом. Прошлой ночью музыкантам удалось собрать $ 128 млн.

"Всем врачам, которые находятся на передовой борьбы, - мы с вами. Спасибо, что вы там ради нас", - заявили музыканты.

Напомним, 18 апреля более 100 музыкантов приняли участие в онлайн-концерте "Один мир: дома вместе" в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.

