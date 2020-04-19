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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк поздравил украинцев с Пасхой

Арсений Яценюк поздравил украинцев с Пасхой


фото: nfront.org.ua
Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Пасхой

Приветствие Арсений Яценюк обнародовал в facebook.

Христос Воскрес!

Сегодня я бы очень хотел вместе со всеми моими, как всегда у нас было, сказать это традиционное приветствие Папе с Мамой.

Папы нету. И мне очень больно в эту первую Пасху без него.

Благодарю Тебя, Отец, что всю свою жизнь ты учил нашу семью любить и уважать друг друга. За то, что учил любить и уважать людей.

Беру эту науку, чтобы передавать ее дальше, и сегодня вместе с моей женой и всей нашей семьей желаю любви, счастья и веры в Христово Воскресение всему нашему народу.

В сердце каждого из нас есть своя тяжелая боль.

Пусть рядом с этой болью в нашем сердце будет любовь и добро друг для друга.

Утолим вражду. Бережем самое дорогое. Защищаем вместе родной дом.

Воскресает Господь. Воскресает жизни. Пусть всегда воскресает наша надежда.

Да хранит Господь каждого из нас, наше войско и наше государство.

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

 

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