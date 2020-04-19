18 апреля на фронте: с российской стороны - 5 обстрелов, огонь из БМП, с украинской - 3 раненых

19 апреля, 2020, 08:59

В субботу, 18 апреля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 19 апреля, передает Еспресо.TV .

"Наши воины уверенно открывали огонь, настойчиво и эффективно заставляя противника к соблюдению режима" Тишина ", - отмечают украинские военные.

Оккупанты проявляли огневую активность поблизости

Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин;

Майского - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также из вооружения боевых машин пехоты;

Лебединского - с автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Читайте также: Дмитрий Орешкин: В России растет ощущение ужаса. Путин что-то говорит, но его никто не слушает

"В результате вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения", - отмечают в штабе ООС.

"Агрессивная и преступное поведение российских оккупантов вызвала немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы предоставить захватчикам адекватную и неотвратимую ответ", - уверяет командование.

По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, в марте 2020 свои жизни за Украину в боевых действиях на передовой отдали 12 военнослужащих ВСУ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb