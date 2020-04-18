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Espreso.tvОбществоЗеленский связал всплеск заболеваемости коронавирусом с католической Пасхой

Зеленский связал всплеск заболеваемости коронавирусом с католической Пасхой


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост количества больных COVID-19 за последние двое суток, может быть связан с празднованием Пасхи по западному обряду

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

На совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии Covid-19 Зеленский заявил, что за последние двое суток в Украине было зафиксировано больше случаев заражения коронавируса по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции, что можно связать с празднованием католической Пасхи 12 апреля.

"Ведь в минувшее воскресенье больше 100 тыс. украинцев все же посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения", - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что украинцы осознают риски заражения и призвал на Пасху 19 апреля оставаться дома.

"Пасха дома - правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений", - отметил Зеленский.

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