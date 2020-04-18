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Espreso.tvОбществоЗеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Когда мы все остаемся дома - это действительно единение"

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Когда мы все остаемся дома - это действительно единение"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающей Пасхой

Соответствующее видеообращение появилось на его странице в субботу, 18 апреля 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах - радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю вернется мир", - отметил глава государства.

Также он в очередной раз призвал всех украинцев "отпраздновать Пасху дома".

"Когда мы все остаемся дома - это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - добавил президент.

 

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