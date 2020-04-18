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Espreso.tvОбществоИз-за карантина количество безработных в Украине выросло на треть

Из-за карантина количество безработных в Украине выросло на треть


фото: Укрінформ
В Государственном центре занятости заявили, что за время карантина количество безработных в Украине выросло на треть

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам начальницы управления по предоставлению услуг населению Государственного центра занятости Инны Бондини количество официально зарегистрированных безработных выросло в течение карантина на треть - до 400 тыс. человек.

"На сегодняшний день статус безработного имеют около 400 тыс. человек, из них пособие по безработице получают свыше 340 тыс. человек", - сказала Бондини.

По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы приняло решение, что в течение карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс. грн", - сказала Бондини.

Она отметила, что в базе данных службы занятости есть 51 тыс. вакансий.

"Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу", - заявила Бондини.

  • Напомним, 16 апреля в Торгово-промышленной палате заявили, что в течение четырех недель карантина количество безработных в Украине выросла на 1-1,3 млн человек и сейчас составляет около 2,5-2,8 млн человек.

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