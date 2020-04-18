Вопреки требованию Нацполиции и ОГА рынки в Одессе не будут закрывать. Ограничатся рекомендациями, - СМИ

18 апреля, 2020, 07:46

Одесская мэрия не будет запрещать работу рынков, несмотря на требование областной государственной администрации и полиции региона

Об этом со ссылкой на собственный источник в муниципалитете сообщает интернет-газета Думская.net , передает Еспресо.TV.

На совещании руководства города, которое состоялось 17 апреля 2020 года, было принято решение рекомендовать администрациям рынков прекратить их функционирование. Сегодня, 18 апреля, "это оформят в протоколе комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", отмечается в сообщении.

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"Но даже если бы мы прямо запретили, это ничего не изменит. Рынок может прекратить работу. Формально. Закроются туалеты, охранники перестанут ходить, на парковке перестанут собирать деньги. Прекратится вывоз мусора. Ну и налоги, само собой, владельцы платить не будут. А вот торговле помешать не получится, ведь каждый прилавок - это магазин. А магазины, торгующие продовольственными товарами, никто не запрещал", - пояснил собеседник издания видение ситуации в горсовете.

Напомним, одесские медики выложили в соцсети скрин телефонограммы за подписью и.о. гендиректора одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислава Терлецкого, в которой им запретили рассказывать о своей работе в условиях чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в городе Одессе и области было выявлено 93 случая заболевания на Covid-19.

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