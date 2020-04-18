В Шумске на Тернопольщине священник УПЦ МП проводит богослужения с больными коронавирусом прихожанами
Об этом священник из местной общины Православной церкви Украины протоиерей Николай Бабий, который служит в том же храме согласно договоренности о поочередных богослужениях, заявил в эфире тернопольского телеканала Т1 , передает Еспресо.TV.
"Большинство богослужений мы проводим после Московского патриархата. Священник Костюк, который должен быть изолирован из-за того, что является контактным лицом с людьми, у которых подтвержден коронавирус, продолжает служить, встречается с людьми в храме и вне его. Например, 17 апреля вместе с прихожанами он готовил храм к Пасхе", - сказал Бабий.
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К тому же храм до сих пор не продезинфицирован.
"В первый день дезинфицировали территорию и вход в храм. Был хлорный раствор, который мог повредить собственность и росписи старинного храма. Обещали заменить хлор на спиртовой раствор, но до сих пор дезинфекцию не провели", - добавил представитель ПЦУ.
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Бабий, в свою очередь, призвал людей смотреть богослужения дома.
"В храме служит в храме только священник и руководитель церковного хора, чтобы уберечь прихожан от угрозы заразиться, чего не скажешь о священнике Московского патриархата", - подчеркнул священник ПЦУ.
- Как решили в Национальной полиции, на Пасху в храмах во время службы смогут находиться только церковники - максимум 10 человек. Тогда как прихожане смогут посетить храм после службы - не более двух человек одновременно.
- За соблюдением данного предписания будут следить полицейские.
- Наибольшие сложности с соблюдением карантинных требований пока имеют место в деятельности УПЦ Московского патриархата.
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