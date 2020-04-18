В Минздраве предупредили о высокой смертности от коронавирса среди людей от 50 лет

18 апреля, 2020, 20:51

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине смертность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет составляет 5,1%

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Telegram.

Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет - 0,6%.

Также в ЦОС напомнили, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 м, а руки следует мыть не менее 20 сек с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80% ", - призвали в ЦОС.

Напомним, по данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 субботы, 18 апреля 2020 года, в Украине 5 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели.

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