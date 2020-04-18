Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Пасху

18 апреля, 2020, 16:25

19 апреля, на Пасху, в Украине ожидается умеренно теплая погода, местами пройдут небольшие дожди

Об этом сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

По ее словам, на Пасху, 19 апреля, дожди, хоть и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и в Приазовье.

"Речь не идет о ливнях или обильных осадках, но у нас сейчас каждая капля - на вес золота. Да что там золото? Каждый грамм золота на вес капли дождя. На остальной территории Украины - без осадков", - написала Наталья Диденко.

Ветер остается северо-западным, западным, завтра слабым, максимум до умеренного. Температура воздуха пасхальной ночи в Украине +1...+6 градусов, местами, кроме юга, заморозки 0...-3 градуса, днем в воскресенье +12...+16 градусов, в северных областях немного прохладнее, +9...+13 градусов.

В Киеве ветер остается северо-западным, западным, небольшим. И шанс изменения его направления на юго-западный не ранее 25 апреля. Небольшой, да еще и местами, дождь возможен в столице завтра днем. Ближайшей ночью в Киеве около +3 градусов, возможны заморозки 0...-2 градуса, днем +10...+12 градусов.

"Пусть этот невероятный запах пасок в наших домах будет нам защитой от всякой беды. Беда мы обязательно победим, пожара исчезнут, враг получит по делам своим, вырастут украинские дети, которые всегда будут помнить не этот запах гари, а прекрасный запах наших пасок", - написала Наталья Диденко.

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