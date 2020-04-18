Совет Церквей призывает парламент отклонить законопроект № 3316 от "Слуги народа", которым предусматривается лишение свободы за критику ЛГБТ

18 апреля, 2020, 11:32

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций возражает против внедрения гендерной идеологии в законодательство Украины - тем более недопустимым является уголовное преследование мирных участников просемейных акций

Об этом говорится в обращении Совета в адрес головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (председатель - Денис Монастырский), передает Еспресо.TV со ссылкой на сайт объединения .

ВСЦиРО отмечает, что законопроект № 3316 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)" авторства народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк "создает угрозы для реализации конституционного права на свободу слова и свободу слова ".

"В качестве примера, кроме усиления уголовной ответственности за преступления, совершенные на почве нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности личности, законопроект № 3316 предлагает ввести новую статью 161-1 и ввести уголовную ответственность за" унижение достоинства лиц или групп лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности ", - отмечается в сообщении.

Подобным образом изменения в статью 294 Уголовного кодекса Украины могут быть использованы для уголовного преследования участников мирных акций протеста, направленных против пропаганды гендерного идеологии, уверены в Совете Церквей.

Ранее Совет Церквей уже обращала внимание на "произвольное и чрезмерное использование силы сотрудниками Национальной полиции Украины, безосновательного принуждения и подавления ими мирных альтернативных манифестаций в защиту семейных ценностей", что имело место 17 июня 2018 в Киеве во время проведения сторонниками гендерного идеологии своего "Марша равенства ".

"По нашему мнению, предлагаемые законопроектом № 3316 изменения несут прямую угрозу для реализации конституционного права на свободу слова и свободу слова. Ведь участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, критиковать однополые отношения и партнерства окажутся под угрозой уголовного преследования только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений ", - отмечается в обращении Совета Церквей.

Также там обращают внимание, что действующее законодательство Украины не содержит определения понятия "гендерная идентичность", а поэтому такая юридическая неопределенность является "дополнительным основанием для злоупотреблений в этой сфере".

Детальный анализ предлагаемых изменений приводит христианский портал Слово о слове , который, в частности, обращает внимание на следующие нововведения:

за нетерпимость или публичное унижение по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности - штраф или 8 лет тюрьмы;

госслужащие за критику ЛГБТ - штраф до 17 тыс. грн или 2-5 года тюрьмы;

церквям за публичную акцию против ЛГБТ - 5-8 лет тюрьмы;

любые уличные и публичные акций против ЛГБТ - до 15 лет тюрьмы.

Как отмечается в материале, если члены какой-то церкви или просемейных организации выступят с осуждением гомосексуализма или будут критиковать такой образ жизни, то "это может трактоваться как совершенные организованной группой публичные призывы к вражде и нетерпимости, унижения достоинства лиц или групп лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности".

Подобное также может быть применено в случае выражения кем-то собственных взглядов, считают не согласны с законопроектом № 3316.