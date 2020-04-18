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Espreso.tvМирRolling Stones, Элтон Джон и Леди Гага: 100 музыкантов дают онлайн-концерт в поддержку медиков, которые борются с COVID-19

Rolling Stones, Элтон Джон и Леди Гага: 100 музыкантов дают онлайн-концерт в поддержку медиков, которые борются с COVID-19


фото: REUTERS
Более 100 музыкантов участвуют в онлайн-концерте "Один мир: дома вместе" в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

Об этом сообщает hromadske.

Участие в акции принимают Леди Гага, которая помогает организовать шоу, группа Rolling Stones, Били Айлиш, Тейлор Свифт, Элтон Джон и Опра Уинфри. Ведущие - Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Международную трансляцию организует движение Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения.

Концерт будет состоять из двух частей: первая будет продолжаться с 21:00 18 апреля до 3:00 19 апреля по Киеву, вторая - с 3:00 до 5:00.

Трансляцию можно посмотреть на YouTube , в Instagram , Twitter и Facebook .

Собранные деньги направят на закупку масок и других средств индивидуальной защиты для медиков во всем мире.

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