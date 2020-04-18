Rolling Stones, Элтон Джон и Леди Гага: 100 музыкантов дают онлайн-концерт в поддержку медиков, которые борются с COVID-19
Об этом сообщает hromadske.
Участие в акции принимают Леди Гага, которая помогает организовать шоу, группа Rolling Stones, Били Айлиш, Тейлор Свифт, Элтон Джон и Опра Уинфри. Ведущие - Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.
Международную трансляцию организует движение Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения.
Концерт будет состоять из двух частей: первая будет продолжаться с 21:00 18 апреля до 3:00 19 апреля по Киеву, вторая - с 3:00 до 5:00.
Трансляцию можно посмотреть на YouTube , в Instagram , Twitter и Facebook .
Собранные деньги направят на закупку масок и других средств индивидуальной защиты для медиков во всем мире.
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