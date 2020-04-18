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Espreso.tvОбщество"Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": обнаружено возгорание в Бородянке под Киевом

"Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": обнаружено возгорание в Бородянке под Киевом

На окраине Бородянки, что в 60 км от Киева, зафиксированные возгорания, которые выглядят как умышленные поджоги

Об этом сообщает на своей странице известный украинский фотожурналист Макс Левин, передает Еспресо.TV .

"А это уже на окраине Бородянки (60 км от Киева). Небольшой по площади возгорания на дороге. Но откуда он там?", - задается вопросом журналист.

"Очень похоже на спланированные поджоги, в том числе для нагнетания", - отмечает он.

 

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