"Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": обнаружено возгорание в Бородянке под Киевом
18 апреля, 2020, 13:42
На окраине Бородянки, что в 60 км от Киева, зафиксированные возгорания, которые выглядят как умышленные поджоги
Об этом сообщает на своей странице известный украинский фотожурналист Макс Левин, передает Еспресо.TV .
"А это уже на окраине Бородянки (60 км от Киева). Небольшой по площади возгорания на дороге. Но откуда он там?", - задается вопросом журналист.
"Очень похоже на спланированные поджоги, в том числе для нагнетания", - отмечает он.
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