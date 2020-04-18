"Кому Мариуполь?": На границе встречают работников, которые вернулись на Пасху
Украинские перевозчики на государственной границе активно предлагают свои услуги соотечественникам, которые массово едут из Европы на празднование Пасхи, которая в этом году пришлась на воскресенье, 19 апреля 2020 года. Соответствующее видео, снятое на закарпатском КПП "Тиса" Чоп-Захонь, опубликовал в своем Telegram-канале Ужгородский журналист Виталий Глагола , передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс .
Как видно на опубликованных кадрах, украинских работников, которые едут домой на праздники из Европы перевозят специальными автобусами через границу.
После этого за пассажиров разворачивается настоящая борьба между украинскими перевозчиками, которые предлагают воспользоваться рейсами на различные расстояния - от расположенного недалеко города Рахова в Мариуполь на Азовском море.
"Франковск, Черновцы!", "До Снятина!", "До Городенки!", - звучат предложения перевозчиков.
Микроавтобусы - без табличек или сделаны наскоро, когда на листке ручкой указано направление.
Часть водителей - без масок и перчаток.
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