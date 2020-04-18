"Европейская Солидарность" требует от правительства и СНБО собраться на срочные заседание по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения

18 апреля, 2020, 09:36

Партия "Европейская Солидарность" требует от Кабинета министров и Совета национальной безопасности и обороны собраться на срочные заседание и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

Об этом со ссылкой на пресс-службу политсилы передает Еспресо.TV.

"Правительство должно немедленно принять необходимые меры для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который по информации международных мониторинговых институтов имеет самый грязный воздух на планете", - отмечается в заявлении.

Партия "Европейская Солидарность" также требует от киевской власти и непосредственно от мэра города Киева Виталия Кличко отчитаться о ситуации со спасением парков столицы и о тех мерах, которые должны быть приняты для недопущения пожаров в лесопарковой зоне Киева.

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"Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуют во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к кислородным подушкам и дышит другим воздухом, чем обычные люди", - отмечают в "Европейской Солидарности".

"Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления - это потерянное здоровья и даже жизни людей", - заявляют в партии.