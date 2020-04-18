Пошли на риск: Великобритания начала массовое производство потенциальной вакцины от COVID-19
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что на данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. К сентябрю, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около 1 млн доз.
"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи различных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить не менее 1 млн доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания" , - сказал профессор университета Адриан Гилл.
Сейчас ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки млн фунтов.
- Напомним, 15 апреля стало известно, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, человечеству не стоит ожидать создания вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-