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Espreso.tvМирПошли на риск: Великобритания начала массовое производство потенциальной вакцины от COVID-19

Пошли на риск: Великобритания начала массовое производство потенциальной вакцины от COVID-19


фото: REUTERS
В Великобритании начали массовое производство вакцины, которая потенциально может противодействовать коронавирусу

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что на данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. К сентябрю, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около 1 млн доз.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи различных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить не менее 1 млн доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания" , - сказал профессор университета Адриан Гилл.

Сейчас ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки млн фунтов.

  • Напомним, 15 апреля стало известно, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, человечеству не стоит ожидать создания вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев.

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