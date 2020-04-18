Портников: Если мы не откажемся от популизма, то похороним государство и его придется восстанавливать нашим потомкам

18 апреля, 2020, 20:16

Виталий Портников убежден - если украинцы не откажутся от популизма, государственность придется восстанавливать нашим потомкам

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

По его словам во время пандемии коронавируса время популистских политиков в мире подходит к концу.

"Эта история с коронавирусом, это смерть популизма. Потому что время популистских политиков подходит к концу. Люди, которые просто делали многозначительные обещания своим соотечественникам, не имея никакого понимания, никого "зеленого" понятия, как добиться результата, исчезнут с политической арены мира достаточно быстро. Понадобится инструмент внеочередных выборов, правительств национального единства, советов национального спасения, и это касается не только Украины, но всех стран, в которых существует неинституциональное популистское правление. И эти страны иначе не спасутся", - сказа Портников.

Он предупредил, что после карантина будут огромные проблемы не только с эпидемией, но и с экономикой.

"И не надо людям, которые надеются, что этого можно избежать, тешить себя иллюзиями. Не будет больше никаких положительных новостей для вас, уважаемые друзья. Вам придется брать ответственность за страну в свои руки. Чудес не будет. Будет самый серьезный кризис за все годы существования украинского государства. Многие из вас станут жертвами этого кризиса, жертвами эпидемии и жертвами экономических проблем. Уехать некуда будет, потому что границы долгое время будут закрыты, никаких новых иностранных работников никто не будет пускать. Если мы не откажемся от популистского подхода, таким образом мы похороним государство и его придется восстанавливать уже нашим потомкам. Если не будет национального единства и культа профессионализма, если будет культ раздора и популизма, то все - пиши пропало", - уверен Портников.

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