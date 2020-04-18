На Луганщине ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сегодня, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз, пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.
Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Эвакуационной техникой воин доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.
Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.
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