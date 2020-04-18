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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Луганщине ранен украинский военный

На Луганщине ранен украинский военный


фото: Укрінформ
18 апреля в селе Крымское Луганской области, в результате вражеского обстрела, ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз, пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Эвакуационной техникой воин доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно  оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.

Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

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