На Киевщине из-за коронавируса селяне угрожали поджечь дом санитарке

18 апреля, 2020, 21:29

В Макаровском районе Киевской области селяне угрожали поджечь дом санитарке, которая, якобы, контактировала с больными коронавирусом

Об этом сообщает Национальная полиция в Киевской области.

В полиции установили, что в селе проживают два младших медицинских работника, один из которых действительно находится на самоизоляции.

Относительно другой санитарки чиновник местного самоуправления, не имея на то соответствующих оснований, предоставил селянам ложную информацию о пребывании ее на самоизоляции.

Также неизвестные бросили во двор, где проживает медицинский работник, стеклянную бутылку, которую потом она выбросила на помойку.

В дальнейшем работники полиции изъяли эту емкость, в которой была жидкость с резким запахом, но без следов горения.

Чтобы не допустить в дальнейшем недоразумений между односельчанами, работники Макаровского отделения полиции провели с представителями местного самоуправления и с жителями села разъяснительную работу по нераспространению ложных слухов о гражданах.

Больше угроз в адрес медицинского работника не поступало.

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