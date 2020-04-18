На Киевщине из-за коронавируса селяне угрожали поджечь дом санитарке
Об этом сообщает Национальная полиция в Киевской области.
В полиции установили, что в селе проживают два младших медицинских работника, один из которых действительно находится на самоизоляции.
Относительно другой санитарки чиновник местного самоуправления, не имея на то соответствующих оснований, предоставил селянам ложную информацию о пребывании ее на самоизоляции.
Также неизвестные бросили во двор, где проживает медицинский работник, стеклянную бутылку, которую потом она выбросила на помойку.
В дальнейшем работники полиции изъяли эту емкость, в которой была жидкость с резким запахом, но без следов горения.
Чтобы не допустить в дальнейшем недоразумений между односельчанами, работники Макаровского отделения полиции провели с представителями местного самоуправления и с жителями села разъяснительную работу по нераспространению ложных слухов о гражданах.
Больше угроз в адрес медицинского работника не поступало.
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