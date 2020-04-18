Киевская власть обратилась к горожанам: "Не открывайте окна и не выходите на улицу"

18 апреля, 2020, 13:59

Городская государственная администрация Киева просит киевлян в течение дня в субботу, 18 апреля 2020 года, воздержаться от проветриваний помещений и выходов из своих жилищ

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА передает Еспресо.TV .

Причиной тому является перенасыщение столичного воздуха продуктами горения, образовавшимися в результате крупных лесных и полевых пожаров.

"За последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Оперативно реагируют на пожаре более 1000 спасателей киевского гарнизона", - отмечается в сообщении.

В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 га.

Пожары происходили:

Деснянский район - 700 кв. м;

Голосеевский район - 500 кв. м;

Дарницкий район - 50 кв. м;

Святошинский район - кв. 50 м.

В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га.

Горят также и торфяники:

Обуховский район, с. Безрадичи - 0,4 Га;

Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га.

Кроме того, по информации ГСЧС, продолжаются тушения отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области. На территории Виступовицького лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. Га. А на территории Бережестського лесничества вблизи с. Бережесть - около 700 га.

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств. Здесь наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.

Читайте также: Виталий Портников: Пожар это также диагноз

По официальным данным, радиационный фон в столице и области - в пределах нормы.

Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР / час (норма - 0,030мР / ч); в Киевской области 0,014 мР / час (норма - 0,030 мР / час).

В воздухе столицы зафиксировано продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Как пояснили в Управлении экологии и природных ресурсов, в очагах пожаров вокруг Киева происходит тление и горение сухой травы и лесного опада. Пожаров достаточно много, как и точек тления, и оттуда поступает в атмосферу города довольно значительное количество продуктов горения

Согласно данным автоматической станции AQT 420 VAISALA Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (место нахождения-Голосеевский район) утром 18 апреля было зафиксировано колебания монооксида углерода и превышение нормы в 0,5 раза.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелко дисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг.

Объекты коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляет мытье столичных улиц и дорог. Такие работы продолжаются во всех районах Киева.

"Также напоминаем, что отдыхать в городских лесах в условиях карантина запрещено с 6 апреля.

Разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством. Парламент увеличил штрафы для поджигателей до 150-ти тыс грн ", - добавили в КГГА.