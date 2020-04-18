 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКиевская власть обратилась к горожанам: "Не открывайте окна и не выходите на улицу"

Киевская власть обратилась к горожанам: "Не открывайте окна и не выходите на улицу"

Городская государственная администрация Киева просит киевлян в течение дня в субботу, 18 апреля 2020 года, воздержаться от проветриваний помещений и выходов из своих жилищ

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА передает Еспресо.TV .

Причиной тому является перенасыщение столичного воздуха продуктами горения, образовавшимися в результате крупных лесных и полевых пожаров.

"За последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Оперативно реагируют на пожаре более 1000 спасателей киевского гарнизона", - отмечается в сообщении.

В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 га.

Пожары происходили:

Деснянский район - 700 кв. м;

Голосеевский район - 500 кв. м;

Дарницкий район - 50 кв. м;

Святошинский район - кв. 50 м.

В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га.

Горят также и торфяники:

Обуховский район, с. Безрадичи - 0,4 Га;

Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га.

Кроме того, по информации ГСЧС, продолжаются тушения отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области. На территории Виступовицького лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. Га. А на территории Бережестського лесничества вблизи с. Бережесть - около 700 га.

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств. Здесь наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.

Читайте также: Виталий Портников: Пожар это также диагноз

По официальным данным, радиационный фон в столице и области - в пределах нормы.

Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР / час (норма - 0,030мР / ч); в Киевской области 0,014 мР / час (норма - 0,030 мР / час).

В воздухе столицы зафиксировано продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Как пояснили в Управлении экологии и природных ресурсов, в очагах пожаров вокруг Киева происходит тление и горение сухой травы и лесного опада. Пожаров достаточно много, как и точек тления, и оттуда поступает в атмосферу города довольно значительное количество продуктов горения

Согласно данным автоматической станции AQT 420 VAISALA Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (место нахождения-Голосеевский район) утром 18 апреля было зафиксировано колебания монооксида углерода и превышение нормы в 0,5 раза.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелко дисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг.

Объекты коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляет мытье столичных улиц и дорог. Такие работы продолжаются во всех районах Киева.

"Также напоминаем, что отдыхать в городских лесах в условиях карантина запрещено с 6 апреля.

Разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством. Парламент увеличил штрафы для поджигателей до 150-ти тыс грн ", - добавили в КГГА.

  • Напомним, оппозиционная партия "Европейская солидарность" требует от Кабмина и СНБО собраться на срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, а премьер-министр 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского безотлагательно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать