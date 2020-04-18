 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава Черновицкой ОГА призвал буковинцев поздравлять друг друга с праздником Пасхи по телефону

Глава Черновицкой ОГА призвал буковинцев поздравлять друг друга с праздником Пасхи по телефону

Сергей Очачук
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук обратился к буковинцам с просьбой не выходить из дома во время пасхальных праздников

Вместо этого, он призвал всех поздравлять друг друга по телефону, передает Еспресо.TV со ссылкой на Черновицкое информагентство АСС .

"Украина находится под нападением коронавирусной инфекции и жесточайший удар пока приходится на Черновицкую область. У нас наибольше людей страдает от этой болезни. Останьтесь дома. Отпразднуйте Пасху вместе с семьей.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Начиная с 13 часов сегодня, 18 апреля, и до вторника, в 6:00 утра, все должны оставаться у себя дома. Не поддавайтесь искушению порадоваться хорошей весенней погоде, пасхальным праздникам и пойти к кому-то в гости. Поздравьте всех телефоном.

Организуйте видеосвязь. Поднесите писанку к объективу телефона и таким образом поздравьте друг друга с Воскресением Господним ", - заявил Осачук.

  • Буковина является одним из самых пораженных Covid-19 областей Украины.
  • По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 субботы, 18 апреля 2020 в Черновицкой области насчитывалось 840 случаев заболеваний на коронавирус.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать