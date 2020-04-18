Глава Черновицкой ОГА призвал буковинцев поздравлять друг друга с праздником Пасхи по телефону

18 апреля, 2020, 14:22

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук обратился к буковинцам с просьбой не выходить из дома во время пасхальных праздников

Вместо этого, он призвал всех поздравлять друг друга по телефону, передает Еспресо.TV со ссылкой на Черновицкое информагентство АСС .

"Украина находится под нападением коронавирусной инфекции и жесточайший удар пока приходится на Черновицкую область. У нас наибольше людей страдает от этой болезни. Останьтесь дома. Отпразднуйте Пасху вместе с семьей.

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Начиная с 13 часов сегодня, 18 апреля, и до вторника, в 6:00 утра, все должны оставаться у себя дома. Не поддавайтесь искушению порадоваться хорошей весенней погоде, пасхальным праздникам и пойти к кому-то в гости. Поздравьте всех телефоном.

Организуйте видеосвязь. Поднесите писанку к объективу телефона и таким образом поздравьте друг друга с Воскресением Господним ", - заявил Осачук.