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Espreso.tvМирАвстрия стала второй страной ЕС, которая полностью отказалась от угольной энергетики

Австрия стала второй страной ЕС, которая полностью отказалась от угольной энергетики


фото: REUTERS
В Австрии закрыли последнюю тепловую электростанцию и заявили о полном отказе от угольной энергетики в стране

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Австрия стала второй страной Евросоюза, которая ликвидировала угольную энергетику и заявила, что ищет возобновляемые источники энергии для стимулирования будущего экономического роста.

Компания Verbund AG 17 апреля закрыла свою центральную тепловую электростанцию в Меллаху примерно в 200 км к югу от Вены. Австрийское министерство окружающей среды и инфраструктуры заявило, что отказ от угля усилит экономическую независимость за счет уменьшения импорта и выбросов от ископаемого топлива.

"Производство угольной электроэнергии в Австрии - это история. Будущее принадлежит возобновляемой энергии", - сказал главный исполнительный директор Verbund AG Вольфганг Анценгрубер.

Австрия стала второй после Бельгии страной ЕС, которая отказалась от использования ископаемого топлива для производства электроэнергии. Франция, Швеция, Словакия, Португалия, Великобритания, Ирландия и Италия также планируют отказаться от угля до 2025 года.

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