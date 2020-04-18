Арсений Яценюк призвал Зеленского безотлагательно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров
Об этом от заявил 18 апреля 2020 года в своем видеообращении, передает Еспресо.TV .
"Кроме коронавируса и экономического кризиса Украину охватили пожары. Это прямая угроза жизни каждого украинца", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Он подчеркнул, что сейчас украинские спасатели и Министерство внутренних дел борются с тем, чтобы потушить эти пожары.
"Вероятно, основная причина - это умышленные поджоги. И это подлежит жесткому наказанию", - подчеркнул он.
"Наших ресурсов недостаточно для того, чтобы преодолеть еще один кризис в Украине. Считаю, что президент Украины должен безотлагательно обратиться к Генеральному секретарю НАТО и к нашим партнерам из Альянса, а именно в Комитет по вопросам планирования чрезвычайных ситуаций, где Украина представлена Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, - чтобы наши партнеры предоставили нам неотложную помощь по тушению этих пожаров ", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Он также подчеркнул необходимость обратиться к партнерам из Европейского Союза:
"Позвонить как президенту Европейской комиссии, так и главам правительств и президентам стран-соседей".
"В свое время мы им помогали, когда у них возникали чрезвычайные ситуации. Сейчас мы просим о помощи их. Украине нужна помощь для того, чтобы преодолеть еще один кризис", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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