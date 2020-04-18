17 апреля на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 5 городов и сел, трое раненых, с украинской - без потерь

18 апреля, 2020, 07:21

В пятницу, 17 апреля 2020 г., вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом говорится в утренней информационной сводке из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 18 апреля, передает Еспресо.TV.

"В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе ", - отмечают в штабе ООС.

Российско-террористические войска нарушали режим "Тишины" вблизи следующих населенных пунктов:

Гнутово, Авдеевка - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

Опытное - применяли автоматические станковые гранатометы;

Старогнатовка - для провокаций россияне использовали крупнокалиберные пулеметы;

Южное - захватчики выпустили четыре мины калибра 120 мм.

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По официальным данным, потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

"За прошедшие сутки наши защитники активно действовали в обороне и дали враждебным подразделениям решительный отпор. Преступные попытки вооруженных формирований РФ любым образом обострить ситуацию в районе проведения операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью штатного вооружения" , - отмечают в штабе ООС.

По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие нанесли ранения различной степени тяжести минимум двум российским наемникам.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, в марте 2020 г. свои жизни за Украину в боевых действиях на передовой отдали 12 военнослужащих ВСУ .

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