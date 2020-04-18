 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество17 апреля на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 5 городов и сел, трое раненых, с украинской - без потерь

17 апреля на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 5 городов и сел, трое раненых, с украинской - без потерь


фото: freeradio.com.ua
В пятницу, 17 апреля 2020 г., вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом говорится в утренней информационной сводке из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 18 апреля, передает Еспресо.TV.

"В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе ", - отмечают в штабе ООС.

Российско-террористические войска нарушали режим "Тишины" вблизи следующих населенных пунктов:

Гнутово, Авдеевка - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

Опытное - применяли автоматические станковые гранатометы;

Старогнатовка - для провокаций россияне использовали крупнокалиберные пулеметы;

Южное - захватчики выпустили четыре мины калибра 120 мм.

Читайте также: Дмитрий Орешкин: В России растет ощущение ужаса. Путин что-то говорит, но его никто не слушает

По официальным данным, потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

"За прошедшие сутки наши защитники активно действовали в обороне и дали враждебным подразделениям решительный отпор. Преступные попытки вооруженных формирований РФ любым образом обострить ситуацию в районе проведения операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью штатного вооружения" , - отмечают в штабе ООС.

По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие нанесли ранения различной степени тяжести минимум двум российским наемникам.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли.

  • Напомним, в марте 2020 г. свои жизни за Украину в боевых действиях на передовой отдали 12 военнослужащих ВСУ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать