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Espreso.tvОбществоЗеленский: На этих выходных мы привозим 350 тыс. респираторов

Зеленский: На этих выходных мы привозим 350 тыс. респираторов

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с распространением коронавируса

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Еспресо.TV.

"Офис Президента привез более 700 тысяч штук респираторов, более 120 тысяч защитных костюмов. Очки защитные для врачей опорных больниц, куда привозят больных коронавирусной болезни, - 60 тысяч. Перчаток - 7 млн пар, термометров - 20 тысяч, ПЦР-тестов - 250 тысяч, экспресс-тестов - 550 тысяч, реагентов для экстракции - 200 тысяч. На этих выходных мы привозим: респираторы - 350 тысяч, защитные костюмы - 105 тысяч, сырье для производства украинских тестов. В целом у нас в неделю - около 5 самолетов. Более 20 самолетов мы отправили ", - отметил Зел ский.

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