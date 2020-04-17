 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский: 24 апреля люди поймут, какие меры по карантину будут смягчены

Зеленский: 24 апреля люди поймут, какие меры по карантину будут смягчены

С пятницы, 24 апреля, карантинные меры, которые были введены из-за коронавируса, будут смягчены

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала Украина 24 передает Еспресо.TV.

Президент добавил, что в мае возможны некоторые смягчения по движению общественного транспорта.

"Если люди будут выполнять все карантинные мероприятия, уверен, что мы сможем нормально пройти коронавирус. Будет карантин. С правительством 24 апреля мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае со стороны транспорта. Такие вещи будут ", - заявил Зеленский.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать