Зеленский: 24 апреля люди поймут, какие меры по карантину будут смягчены

17 апреля, 2020, 21:51

С пятницы, 24 апреля, карантинные меры, которые были введены из-за коронавируса, будут смягчены

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала Украина 24 передает Еспресо.TV.

Президент добавил, что в мае возможны некоторые смягчения по движению общественного транспорта.

"Если люди будут выполнять все карантинные мероприятия, уверен, что мы сможем нормально пройти коронавирус. Будет карантин. С правительством 24 апреля мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае со стороны транспорта. Такие вещи будут ", - заявил Зеленский.