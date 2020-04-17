Зеленский: 24 апреля люди поймут, какие меры по карантину будут смягчены
17 апреля, 2020, 21:51
С пятницы, 24 апреля, карантинные меры, которые были введены из-за коронавируса, будут смягчены
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала Украина 24 передает Еспресо.TV.
Президент добавил, что в мае возможны некоторые смягчения по движению общественного транспорта.
"Если люди будут выполнять все карантинные мероприятия, уверен, что мы сможем нормально пройти коронавирус. Будет карантин. С правительством 24 апреля мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае со стороны транспорта. Такие вещи будут ", - заявил Зеленский.
- Также Зеленский заявил, что без соблюдения самоизоляции на Пасху на COVID-19 могут заразиться от 2 до 10% украинцев.
Читайте также
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?