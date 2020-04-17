Закон об увеличении штрафов за поджог сухостоя в 18 раз вступил в силу

17 апреля, 2020, 09:02

В пятницу, 17 апреля, в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира

Закон был обнародован изданием "Голос Украины" накануне, 16 апреля.

Новая законодательная норма вступает в силу на следующий день после опубликования.

Закон увеличивает в 18 раз штрафы за поджоги сухостоя путем внесения изменений в Административный и Уголовный кодексы Украины.

Предусмотрены размеры штрафов

Загрязнение или иное изменение природных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, наказываются штрафом от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан (30 тыс. 600 грн - 61 тыс. 200 грн) или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

За выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, наказываются наложением штрафа на граждан от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 600 грн - 6 тыс. 120 грн) и на должностных лиц - от 900 до 1260 таких минимумов (15 тыс. 300 грн - 21 тыс. 420 грн).

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тянут за собой наложение штрафа на граждан от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 тыс. 120 грн - 12 тыс. 240 грн) и на должностных лиц - от 1260 до 1800 таких минимумов (21 тыс. 420 - 30 600 грн).

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 тыс. 530 грн - 4 тыс. 590 грн) и на должностных лиц - от 270 до 900 таких минимумов (4 тыс. 590 грн - 15 тыс. 300 грн).

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространению его на значительной площади, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (4 тыс. 590 грн - 15 тыс. 300 грн) и на должностных лиц - от 630 до 1080 таких минимумов (10 тыс. 710 грн - 18 тыс. 360 грн).