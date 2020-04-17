Закон о публичных закупках с 19 апреля обновляет работу ProZorro: что изменится

17 апреля, 2020, 17:33

19 апреля вступает в силу новая редакция закона "О публичных закупках", который предусматривает большое обновление системы государственных закупок ProZorro

Детали изменений объяснила пресс-служба государственного предприятия.

"Это огромный спектр изменений, действительно крупное обновление Prozorro. Изменение тендерного законодательства сделает закупки государственных структур более эффективными, справедливыми и открытыми для бизнеса", - сообщил гендиректор ProZorro Василий Задворный.

В частности, порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизится с 200 до 50 000 гривен.

"Для бизнеса это откроет дополнительный рынок на 30 млрд грн. При этом средства государства будут расходоваться более эффективно благодаря конкуренции. Кроме того, с 19 апреля государственные заказчики будут отчитываться обо всех своих закупках от 1 копейки", - говорится в сообщении.

Также усилится ответственность за грубые нарушения тендерного законодательства.

"Например, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Госаудитслужба - его ожидает штраф от 25 до 51 000 гривен.

Если же государственная структура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора - на сумму от 34 до 85000 гривен. В то же время за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается - с 11700 до 1700 грн ", - пояснили в ProZorro.

Бизнес, победивший в тендере, отныне сможет исправлять несущественные ошибки в тендерном предложении - на это у него будет 24 часа.

Также совершенствуется механизм обжалования тендерных процедур в АМКУ - в частности плата за жалобу будет возвращаться бизнесу в полном объеме, если ее удовлетворит Антимонопольный комитет.

При этом, к рассмотрению будут приниматься только оплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно. Кроме того, стоимость за подачу жалобы изменится с фиксированной (5000 грн для товаров и услуг, 15 - для работ) на гибкую, что будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки.

А еще заказчики смогут защищаться от демпинга.

"Благодаря механизму" аномальная низкая цена "электронная система будет подсвечивать предложения участников, которые будут на 30-40% ниже ближайшие предложения конкурентов. В таком случае заказчик может попросить участника обосновать такую цену, а в случае отсутствия объяснений - отклонить предложение", - добавили в ProZorro.

"Также начнется постепенная, но тектоническая трансформация организации самого процесса закупок - от тендерных комитетов к уполномоченным лицам.

Так на смену коллективному принятию решений придет персональное, а проведение закупок с дополнительной нагрузки станет оплачиваемой работой. В ночь на 19 апреля состоится крупное обновление системы Prozorro ", - добавили в ГП.