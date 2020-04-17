 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗагрязнение в Киеве самое большое за всю историю наблюдений, наихудшее состояние - на проспекте Победы, - климатологи

Загрязнение в Киеве самое большое за всю историю наблюдений, наихудшее состояние - на проспекте Победы, - климатологи

16 и 17 апреля воздух в Киеве самый грязный за всю историю наблюдений с 1965 года

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 и 17 апреля в период пылевых бурь в воздухе Киева содержание пыли (взвешенных веществ) превысило среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ГДКс.д.) в целом по городу в 2,3-2 4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 г. ", - говорится в сообщении.

В обсерватории добавили, что на отдельных постах города среднесуточные концентрации были несколько выше:

  • на ПСЗ №11 проспект Победы, район метро Святошино концентрации пыли в эти дни достигали 3,8-4,2 предельно допустимой концентрации
  • на ПСЗ №2 (ул. Довженко, 8, район Шулявки) - 3,1 предельно допустимой концентрации
  • на ПСЗ № 4 (ул. Инженер Бородина, левый берег-2,4-2,5 предельно допустимой концентрации
  • на ПСЗ № 7 - Бессарабская площадь, ПСЗ № 9 ул. Каунасская, № 17 Оболонский проспект, № 20 - Демеевская площадь - в 2,4-2,5 раза превышали предельно допустимой концентрации

Показатели по другим загрязняющих примесей колебались в пределах, характерных для этого периода года, добавили климатологи.

  • Напомним, 17 апреля Киев во второй раз подряд возглавил мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать