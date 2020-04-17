Загрязнение в Киеве самое большое за всю историю наблюдений, наихудшее состояние - на проспекте Победы, - климатологи

17 апреля, 2020, 22:16

16 и 17 апреля воздух в Киеве самый грязный за всю историю наблюдений с 1965 года

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 и 17 апреля в период пылевых бурь в воздухе Киева содержание пыли (взвешенных веществ) превысило среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ГДКс.д.) в целом по городу в 2,3-2 4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 г. ", - говорится в сообщении.

В обсерватории добавили, что на отдельных постах города среднесуточные концентрации были несколько выше:

на ПСЗ №11 проспект Победы, район метро Святошино концентрации пыли в эти дни достигали 3,8-4,2 предельно допустимой концентрации

на ПСЗ №2 (ул. Довженко, 8, район Шулявки) - 3,1 предельно допустимой концентрации

на ПСЗ № 4 (ул. Инженер Бородина, левый берег-2,4-2,5 предельно допустимой концентрации

на ПСЗ № 7 - Бессарабская площадь, ПСЗ № 9 ул. Каунасская, № 17 Оболонский проспект, № 20 - Демеевская площадь - в 2,4-2,5 раза превышали предельно допустимой концентрации

Показатели по другим загрязняющих примесей колебались в пределах, характерных для этого периода года, добавили климатологи.