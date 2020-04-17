За первый квартал в бюджет вернули 14 тыс. грн коррупционеров, - Госказначейство

17 апреля, 2020, 16:02

За январь-март 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. 284 грн 45 коп.

Об этом п говорится в ответе Госказначейства на запрос председателя экспертной организации StateWatch, руководителя проекту "Марлин" Глеба Каневского, передают " Буквы ".

Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13 тыс. 334 грн 45 коп.

Кроме того, от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950 грн.

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