Вспышка коронавируса произошла среди курсантов "нахимовского училища", которые прибыли в Москву на парад 9 мая
Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ передает российский Интерфакс.
Сейчас Covid -19 подтверждено уже в 31 из 155 воспитанников училища.
Российское военное руководство заверило, что все больные чувствуют себя "нормально" и находятся под круглосуточным наблюдением медиков.
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Как отмечается, источником инфицирования мог стать один из преподавателей училища, который контактировал с гражданскими лицами в Москве.
Ранее сообщалось, что в России резко возросло количество зараженных коронавирусом. За последние сутки там подтвердили более 4 тысяч новых случаев Covid-19.
Накануне Путин заявил , что парад на 9 мая будет отложен.
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