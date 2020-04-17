Вспышка коронавируса произошла среди курсантов "нахимовского училища", которые прибыли в Москву на парад 9 мая

17 апреля, 2020, 16:21

В Москве вспышку коронавируса обнаружили среди курсантов Нахимовского морского училища, которые прибыли на репетицию военного парада к 9 мая

Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ передает российский Интерфакс.

Сейчас Covid -19 подтверждено уже в 31 из 155 воспитанников училища.

Российское военное руководство заверило, что все больные чувствуют себя "нормально" и находятся под круглосуточным наблюдением медиков.

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Как отмечается, источником инфицирования мог стать один из преподавателей училища, который контактировал с гражданскими лицами в Москве.

Ранее сообщалось, что в России резко возросло количество зараженных коронавирусом. За последние сутки там подтвердили более 4 тысяч новых случаев Covid-19.

Накануне Путин заявил , что парад на 9 мая будет отложен.