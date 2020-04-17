Воздух в Киеве загрязнен больше всего в мире, - мониторинг
17 апреля, 2020, 09:36
Из-за задымления в связи с пожарами Киев возглавил список городов с наиболее загрязненным воздухом
Такие показатели дает мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.
Да, в целом индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 169 пунктов при норме в 50 пунктов.
В некоторых районах - индекс показывает 241.
Индекс загрязнения воздуха в Киеве ночью составлял 380.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения