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Espreso.tvОбществоВоздух в Киеве загрязнен больше всего в мире, - мониторинг

Воздух в Киеве загрязнен больше всего в мире, - мониторинг


фото: www.radiosvoboda.org
Из-за задымления в связи с пожарами Киев возглавил список городов с наиболее загрязненным воздухом

Такие показатели дает мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.

Да, в целом индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 169 пунктов при норме в 50 пунктов.

В некоторых районах - индекс показывает 241.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве ночью составлял 380.

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