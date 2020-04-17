Воздух в Киеве: в Гидрометцентре отрицали данные о самом большом в мире загрязнении и рассказали, когда изменится ситуация

17 апреля, 2020, 11:53

Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится 20 апреля

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, информация о том, что в Киеве сейчас самая загрязненная во всем мире атмосфера, не соответствует действительности.

"Те ресурсы, которые показывают загрязнение по территории Украины и по Киеву, не соответствуют действительности, ведь это очень большое преувеличение, что в Киеве самая загрязненная в мире атмосфера. Это неправда. Во-вторых, действительно, в связи с сильным ветром, который наблюдался вчера, на территорию города пришло много пыли, которая выдувалась из открытых полей, не защищенных растительностью. После пыли в город начали поступать воздушные массы с северо-запада, откуда-то из Житомирской области, где есть очаги возгорания ", - пояснил Кульбида.

Кульбида отмечает, что синоптическая ситуация, которая сейчас сложилась, будет сохраняться до 20 апреля.

"Это будет продолжаться до следующего утра, когда снова образуется инверсия с высотой, и снова все повторяется. Такая ситуация будет сохраняться в Киеве до 20 апреля, когда мы ожидаем, что изменится синоптическая ситуация, несколько усилится ветер, изменится его направление, и таким образом качество атмосферы в Киеве улучшится ", - подытожил он.