Во Львове за минувшие сутки подтвердили 37 заболеваний COVID-19 - Садовый
17 апреля, 2020, 10:27
Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил о антирекорде заражений коронавирусом за сутки, заболели 37 человек
Об этом он написал в Telegram.
"Есть +37 новых больных за сутки во Львове. Это самый большой рост за все время карантина", - написал Садовый.
Он призвал горожан оставаться дома и соблюдать правила карантина.
- По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 125 - смертельные, 246 пациентов выздоровели.
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