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Espreso.tvОбществоВо Львове за минувшие сутки подтвердили 37 заболеваний COVID-19 - Садовый

Во Львове за минувшие сутки подтвердили 37 заболеваний COVID-19 - Садовый


фото: reuters
Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил о антирекорде заражений коронавирусом за сутки, заболели 37 человек

Об этом он написал в Telegram.

"Есть +37 новых больных за сутки во Львове. Это самый большой рост за все время карантина", - написал Садовый.

Он призвал горожан оставаться дома и соблюдать правила карантина.

  • По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 125 - смертельные, 246 пациентов выздоровели.
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