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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области во время горения сухой травы огонь перекинулся на село: уничтожено восемь зданий

В Житомирской области во время горения сухой травы огонь перекинулся на село: уничтожено восемь зданий


фото: dsns.gov.ua
В результате возгорания сухой травы в Житомирской области огонь перекинулся на село Новоселовка, в результате чего огнем повреждены и уничтожены 8 зданий населенного пункта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 апреля в 16:56 вблизи с. Новоселовка Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения с. Новоселовка. В результате пожара огнем уничтожены и повреждены 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов . В 19 ч пожар домов ликвидирован и в 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализован (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива) ", - говорится в сообщении.

Еще одно здание горело накануне на территории Виступовицкого лесничества - возгорание сухой травы распространилось на административное здание предприятия "ПрикарпатЗападтранс". Пожар, как сообщает ГСЧС, тушили 5 часов, в результате него никто не пострадал.

По состоянию на утро 17 апреля ГСЧС продолжает совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения тушить пожар на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств. В этой экосистеме продолжается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, где прошел огонь, уточняют спасатели.

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