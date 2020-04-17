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Espreso.tvМирВ Испании за сутки от коронавируса умерли почти 600 человек

В Испании за сутки от коронавируса умерли почти 600 человек

За последние сутки в Испании от COVID-19 умерли еще 585 человек

Об этом сообщает El Pais .

Отмечается, что в Испании за последние 24 часа от коронавируса погибли 585 человек.

Отмечается, что по данным Минздрава, сейчас в стране уже умерли 19 478 человек от заболевания COVID-19.

Общее количество зарегистрированных случаев болезни в Испании составляет уже 188 068 человек. Среди них 74 797 человек вылечились.

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