В Испании за сутки от коронавируса умерли почти 600 человек

17 апреля, 2020, 18:37

За последние сутки в Испании от COVID-19 умерли еще 585 человек

Об этом сообщает El Pais .

Отмечается, что в Испании за последние 24 часа от коронавируса погибли 585 человек.

Отмечается, что по данным Минздрава, сейчас в стране уже умерли 19 478 человек от заболевания COVID-19.

Общее количество зарегистрированных случаев болезни в Испании составляет уже 188 068 человек. Среди них 74 797 человек вылечились.

Напомним, в Беларуси за последние сутки было зарегистрировано 575 случаев больных коронавирусом, а общее количество составляет 4779 человек.

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