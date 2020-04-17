В Испании за сутки от коронавируса умерли почти 600 человек
17 апреля, 2020, 18:37
За последние сутки в Испании от COVID-19 умерли еще 585 человек
Об этом сообщает El Pais .
Отмечается, что в Испании за последние 24 часа от коронавируса погибли 585 человек.
Отмечается, что по данным Минздрава, сейчас в стране уже умерли 19 478 человек от заболевания COVID-19.
Общее количество зарегистрированных случаев болезни в Испании составляет уже 188 068 человек. Среди них 74 797 человек вылечились.
- Напомним, в Беларуси за последние сутки было зарегистрировано 575 случаев больных коронавирусом, а общее количество составляет 4779 человек.
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