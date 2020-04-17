В Винницкой области с 19 апреля закрываются все рынки
Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА .
По словам главы ОГА Владислава Скальского, высока вероятность, что именно после Пасхи будет значительное увеличение количества больных.
"Мы серьезно усиливаем меры безопасности в областной государственной администрации. Структурные подразделения и в целом все работники, которые обеспечивают жизнедеятельность области во время карантина, все должны еще тщательнее выполнять ограничение в общении, при работе с документами, другие установки, мое настоятельной просьбе", - отметил он.
При этом он отметил, что общественный транспорт в областном центре прекращает свою работу в эту субботу в 18:00 и начнет работать не раньше 11:00 в воскресенье.
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