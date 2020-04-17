В Винницкой области с 19 апреля закрываются все рынки

17 апреля, 2020, 15:58

С воскресенья, 19 апреля в Винницкой области закрываются все рынки в рамках усиления карантина

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА .

По словам главы ОГА Владислава Скальского, высока вероятность, что именно после Пасхи будет значительное увеличение количества больных.

"Мы серьезно усиливаем меры безопасности в областной государственной администрации. Структурные подразделения и в целом все работники, которые обеспечивают жизнедеятельность области во время карантина, все должны еще тщательнее выполнять ограничение в общении, при работе с документами, другие установки, мое настоятельной просьбе", - отметил он.

При этом он отметил, что общественный транспорт в областном центре прекращает свою работу в эту субботу в 18:00 и начнет работать не раньше 11:00 в воскресенье.