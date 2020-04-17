В ВСУ зафиксировано 29 заражений коронавирусом, из них 2 - летальных

17 апреля, 2020, 10:52

За последние сутки в Вооруженных силах Украины подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19

Об этом сообщило командование Медсил ВСУ.

Боец из воинских частей Одесской области с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ.

"16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, ПЦР-тест положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное", - сообщили в ВСУ.

Всего по состоянию на 07:00 17 апреля зарегистрированы 29 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 277 человек.