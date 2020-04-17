В Ухане обнаружили еще более 1,2 тыс. умерших от коронавируса

17 апреля, 2020, 11:29

В Китае власти города Ухань перечислили количество умерших пациентов с коронавирусом и количество инфицированных

Как сообщает Xinhua, согласно новым данным, количество умерших пациентов с коронавирусом увеличилась на 1290 и составляет 3869 человек.

Количество зараженных возросло на 325 - до 50 333 человек.

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Местные власти назвали четыре причины, по которым данные были изменены:

- система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умирали до проведения теста на COVID-19;

- врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к поздним, пропущенным и ложным сообщениям;

- пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что осложнило сбор данных;

- зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

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Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии коронавируса заразились 82692 человека, 4632 умерли.