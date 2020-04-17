В Раде много "акул", которые хотят потопить "Слугу народа", - Зеленский

17 апреля, 2020, 22:35

Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Этот корабль под названием "Слуга народа", все зависит только от него. С самого начала я предоставил возможность, чтобы этот корабль был крепким для команды, которая на борту этого корабля. Главная задача для него - просто идти вперед", - заявил Зеленский.

Он добавил, что в Верховной Раде, "в этом океане", "очень много акул".

Читайте также: Правящее большинство в Раде уничтожено, так как часть депутатов президентской партии не хочет прислуживать олигархам, - Княжицкий

"Очень многие люди плавают и все хотят договориться с этой командой. Со мной ни одна акула не сможет договориться, а люди они разные", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что такого количества законопроектов, которые приняло монобольшинство за такой короткий срок, не было в истории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb