В Раде много "акул", которые хотят потопить "Слугу народа", - Зеленский
Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.
"Этот корабль под названием "Слуга народа", все зависит только от него. С самого начала я предоставил возможность, чтобы этот корабль был крепким для команды, которая на борту этого корабля. Главная задача для него - просто идти вперед", - заявил Зеленский.
Он добавил, что в Верховной Раде, "в этом океане", "очень много акул".
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Зеленский добавил, что такого количества законопроектов, которые приняло монобольшинство за такой короткий срок, не было в истории Украины.
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