В Одессе задержали экс-боевика "ДНР", который воевал против украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона"Шум" Казачьего союза" Область войска Донского ". Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой" 1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорская, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинов, Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году мужчина покинул ряды боевиков и переехал на подконтрольную украинскому правительству территорию. Бывший боевик скрывался в Харькове и Киеве. Позже переехал в Одессу и получил новые документы, чтобы скрыть участие в рядах "ДНР".

"Во время задержания злоумышленник сказал о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства у боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса, то есть участие в террористическом формировании. Решается вопрос об избрании бывшему боевику меры пресечения.

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