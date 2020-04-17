В Одессе задержали экс-боевика "ДНР", который воевал против украинских военных
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в 2018 году мужчина покинул ряды боевиков и переехал на подконтрольную украинскому правительству территорию. Бывший боевик скрывался в Харькове и Киеве. Позже переехал в Одессу и получил новые документы, чтобы скрыть участие в рядах "ДНР".
"Во время задержания злоумышленник сказал о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства у боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации", - говорится в сообщении.
Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса, то есть участие в террористическом формировании. Решается вопрос об избрании бывшему боевику меры пресечения.
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