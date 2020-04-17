В Киеве сгорело развлекательное заведение

17 апреля, 2020, 15:01

В пятницу, 17 апреля, в Киеве произошел пожар по адресу Ревуцкого, 4

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Сгорело расположенное у озера Солнечное развлекательное заведение "Новая Земля" - огонь полностью уничтожил здание.

Причины возгорания пока не известны, данных о пострадавших по состоянию на 15:00 не поступало.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, полиция и скорая помощь.

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